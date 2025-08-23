Dem SV Groß Santersleben I gelang es am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den Magdeburger SV Börde mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 51 Zuschauer waren live dabei.

Groß Santersleben/MTU. Die 51 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Santersleber besiegten das Team aus Magdeburg mit 3:1 (1:1) souverän.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Yohanes Tafere das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Die Santersleber konterten in der 45. Spielminute. Diesmal war Patrick Kreutzer der Torschütze.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Groß Santersleben I gegen Magdeburger SV Börde – 45. Minute

Unentschieden. Groß Santerslebens Adnan Al Houri konnte seinem Team in Minute 79 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Al Houri den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (90.). Damit war der Erfolg der Santersleber gesichert. In Spielminute 94 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein. Die Santersleber sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Magdeburger SV Börde

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Banas (70. Al Houri), Ilijoski, C. Madaus, Lange (90. Hoffmann), Hahn (80. Delleh), C. Madaus, Qorbani, Otto, Tafere (90. Fateh), Adjioski (90. Abou Laban)

Magdeburger SV Börde: König – Horstkötter, Boeke, Wolff, Schüßler (46. Müller), Blümel (46. Beyer), Rebone (66. Johne), Wesemeier (78. Gallert), Rhode, Brussig, Kreutzer

Tore: 1:0 Yohanes Tafere (9.), 1:1 Patrick Kreutzer (45.), 2:1 Adnan Al Houri (79.), 3:1 Adnan Al Houri (90.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Andreas Zepter, Tim Slodowski; Zuschauer: 51