Der SV Eintracht Gommern hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens mit 0:3 (0:1).

Nach gerade einmal 21 Minuten schoss Felix Günther das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens kassierte einmal Gelb (69.). Der SV Eintracht Gommern hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Florian Sprengler. Die Bördeländer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Tom Richter der Torschütze (82.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Minute 82: SV Eintracht Gommern liegt 0:2 zurück

Schon drei Spielminuten später konnte Kevin Junge (Kleinmühlingen/Zens) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 3:0 gingen die Bördeländer als Sieger vom Platz. In Spielminute 89 handelte sich der SV Eintracht Gommern noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Eintracht Gommern: Bellach – Von Saleski (58. Adelheim), Thauß (3. Schäfer), L. Schmidt, Sindermann, Randel, Schellbach, Thiem, Napiontek, Kunitschke, C. Werban (32. V. Werban)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Braunert, Zöbisch (88. Baartz), Kietzmann (78. Seydlitz), Richter, Stegemann, Pflug, Günther, Stüber, Kemp, Hamel (63. Junge)

Tore: 0:1 Felix Günther (21.), 0:2 Tom Richter (82.), 0:3 Kevin Junge (85.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Tim Polten, Leonard Lindner; Zuschauer: 57