Der SV 1889 Altenweddingen hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den Eilslebener SV mit 1:4 (0:0).

Sülzetal/MTU. Vor 152 Zuschauern hat sich das Team von Lukas Hering mit 1:4 (0:0) gegen Eilsleben eine Niederlage eingestehen müssen.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Rene Hasse (Eilslebener SV) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 65, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten Tor: Erneut setzte Hasse den Ball ins Netz (75.).

SV 1889 Altenweddingen liegt 0:2 zurück – 75. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Carlo Bernd Köhler traf in Minute 79 und Steven Willms in Minute 81. Spielstand 4:0 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Fabian Richter (Altenweddingen) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Altenweddingen erzielen (87.). Die Sülzetaler haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – Eilslebener SV

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Schubert, Schwarz, Schlieter (81. Tschepe), Mootz (60. Richter), Harnau, Selent (75. Thielecke), Winkelmann (81. Gumtz), Zywotek, Deike (60. Rein), Dethlefsen

Eilslebener SV: Bergeest – Matthies (63. Bockwoldt), Haus, Reber, Bach (63. Hasse), Stolte (63. Köhler), Sengewald, Falk, Pruhs, Jakobs (79. Willms), Badeleben (63. Hampel)

Tore: 0:1 Rene Hasse (65.), 0:2 Rene Hasse (75.), 0:3 Carlo Bernd Köhler (79.), 0:4 Steven Willms (81.), 1:4 Fabian Richter (87.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Moritz Winter, Lenny-Lucien Peschel; Zuschauer: 152