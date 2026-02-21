Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der Osterweddinger SV vor 64 Zuschauern über einen soliden 3:1 (0:1)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg freuen.

Sülzetal/MTU. In einer schlagartigen Kehrtwende hat der Osterweddinger SV nach einem deutlichen Rückstand den SV Seilerwiesen Magdeburg mit einem 3:1 (0:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Maik Luca Gawantka (Timmenrode) zwei Gelbe Karten an die Osterweddinger (16., 24.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Christian-Gabriel Gropius am Ende der ersten Halbzeit, als Kai Rathsack für Magdeburg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 44 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der Osterweddinger SV kassierte noch einmal Gelb (57.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Osterweddinger revanchieren: In Minute 70 wurde das Gegentor durch Oskar Yannik Schulze erzielt.

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg steckte jetzt einmal Gelb ein. Unentschieden. Osterweddings Manuel Hübler konnte seinem Team in Minute 83 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Am Ende des Duells sollte es dem Osterweddinger SV noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Schulze den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (90.+2). Damit war der Triumph der Osterweddinger gesichert.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Seilerwiesen Magdeburg

Osterweddinger SV: Steinwerth – Müller (46. Loof), Schulze (90. Suchanek), Magel, Falkenberg, Iser (75. Koch), Nölle, Barkowski, Reuter, Klaus, Dziobek (75. Hübler)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Gropius, Dreiling, Rittmeister, Meyer (46. Brandt), Skorsetz, Seegers, Rathsack, Schröder, Theele (77. Hornbach), Grzenda

Tore: 0:1 Kai Rathsack (44.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (70.), 2:1 Manuel Hübler (83.), 3:1 Oskar Yannik Schulze (90.+2); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Mario Gawantka, Frank Liedicke; Zuschauer: 64