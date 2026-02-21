Kantersieg für den Eilslebener SV: Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen den BSV 79 Magdeburg feiern. Vor 39 Zuschauern gewann das Team 7:1 (2:0).

Eilsleben/MTU. Die Eilslebener haben am Samstag dem Kontrahenten aus Magdeburg überlegene sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Jerome Luca Gerhardt traf für den Eilslebener SV in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Robert Niebuhr den Ball ins Netz (15.).

Eilslebener SV mit 2:0 vorne – 15. Minute

In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Eilslebener SV musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Luca Drebenstedt. Ole Stolte konnte in Minute 49 einnetzen und Njonou legte in Minute 64 nach. Es lief nicht gut für den BSV 79 Magdeburg. In Minute 68 gelang es Spieler Nummer 5 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Marcus-Antonio Bach traf für Eilsleben in Minute 72 und Christian Jakobs in Minute 87. Spielstand 6:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Bereits drei Minuten darauf konnte Til Weber (Eilsleben) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 7:1 verließen die Eilslebener den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – BSV 79 Magdeburg

Eilslebener SV: Bergeest – Derda, Gerhardt (60. Weber), Niebuhr, Hampel (80. Roloff), Badeleben, Haus, Bach, Matthies (60. Bockwoldt), Köhler (60. Wittek), Stolte (60. Jakobs)

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Ngou, Klinzmann, Spiering, Nsien, Hartwig, Njonou, Ellrich, Gröschner, Kasper (85. Chahdali), Hilgendorf

Tore: 1:0 Jerome Luca Gerhardt (13.), 2:0 Robert Niebuhr (15.), 3:0 Ole Stolte (49.), 4:0 Marcus-Antonio Bach (64.), 4:1 Patrick Junior Njonou (68.), 5:1 Marcus-Antonio Bach (72.), 6:1 Christian Jakobs (87.), 7:1 Til Weber (90.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Karsten Steiniger; Zuschauer: 39