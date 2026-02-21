Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem SV 1889 Altenweddingen ein 3:2 (3:1)-Heimsieg über den MSC Preussen.

Sülzetal/MTU. Am Samstag haben sich der SV 1889 Altenweddingen und der MSC Preussen ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (3:1).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Fabian Richter für Altenweddingen traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Majed Al Mori den Ball ins Netz.

SV 1889 Altenweddingen und MSC Preussen – 1:1 in Minute 27

Tor Nummer drei schoss Richter für Altenweddingen (35.). Die Partie blieb spannend. Fabian Richter traf für Altenweddingen (46). Spielstand 3:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

In Minute 70 fiel das letzte Tor der Partie. 25 Minuten nach der Pause gelang es Al Mori, den Ball erneut ins Netz zu befördern (70.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – MSC Preussen

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Deike, Harnau, Dethlefsen, Krüger, Richter, Winkelmann (90. Gumtz), Tandel (72. Krause), Wendland, Zywotek (82. Rein), Schwarz

MSC Preussen: Thiem – Hussen Gahdo (46. Kompaniiets), Kidw (46. Norenko), El Zayat, Dervishaj, Farho, Rezai, Preuss, Volkmer (70. Tischer), Jibril, Al Mori

Tore: 1:0 Fabian Richter (10.), 1:1 Majed Al Mori (27.), 2:1 Fabian Richter (35.), 3:1 Fabian Richter (46.), 3:2 Majed Al Mori (70.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Heinz Schwarzlose, Klaus Stock; Zuschauer: 75