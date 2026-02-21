Fußball-Landesklasse 2: Mit einem unfassbaren 7:1 (2:0) fegte die Mannschaft des Eilslebener SV den BSV 79 Magdeburg am Samstag vom Spielfeld.

Eilsleben/MTU. 7:1 (2:0) in Eilsleben: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Fabian Dilge, der Eilslebener SV, am Samstag im Tor der Besucher aus Magdeburg untergebracht.

Jerome Luca Gerhardt (Eilslebener SV) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Robert Niebuhr den Ball ins Netz (15.).

2:0 Vorsprung für Eilslebener SV – 15. Minute

In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Eilslebener SV kassierte einmal Gelb. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Luca Drebenstedt musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Ole Stolte konnte in Minute 49 einnetzen und Njonou legte in Minute 64 nach. Es sah nicht gut aus für den BSV 79 Magdeburg. In Minute 68 gelang es Spieler Nummer 5 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Marcus-Antonio Bach traf für Eilsleben in Minute 72 und Christian Jakobs in Minute 87. Spielstand 6:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Til Weber den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 7:1 verfestigte (90.). Damit war der Erfolg der Eilslebener gesichert.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – BSV 79 Magdeburg

Eilslebener SV: Bergeest – Haus, Derda, Stolte (60. Jakobs), Badeleben, Gerhardt (60. Weber), Niebuhr, Köhler (60. Wittek), Hampel (80. Roloff), Bach, Matthies (60. Bockwoldt)

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Kasper (85. Chahdali), Nsien, Spiering, Hilgendorf, Ngou, Ellrich, Klinzmann, Hartwig, Njonou, Gröschner

Tore: 1:0 Jerome Luca Gerhardt (13.), 2:0 Robert Niebuhr (15.), 3:0 Ole Stolte (49.), 4:0 Marcus-Antonio Bach (64.), 4:1 Patrick Junior Njonou (68.), 5:1 Marcus-Antonio Bach (72.), 6:1 Christian Jakobs (87.), 7:1 Til Weber (90.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Karsten Steiniger; Zuschauer: 39