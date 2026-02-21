Der Osterweddinger SV erzielte am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 64 Fußballfans einen klaren 3:1 (0:1)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Sülzetal/MTU. Osterwedding – Magdeburg: Nachdem der Osterweddinger SV an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Maik Luca Gawantka (Timmenrode) zwei Gelbe Karten an die Osterweddinger (16., 24.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Christian-Gabriel Gropius am Ende der ersten Halbzeit, als Kai Rathsack für Magdeburg traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 44 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der Osterweddinger SV steckte noch einmal Gelb ein (57.). Die Magdeburger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Oskar Yannik Schulze der Torschütze (70.).

Osterweddinger SV Kopf an Kopf mit SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1 in Minute 70

In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Osterweddings Manuel Hübler konnte seinem Team in Minute 83 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

In der Nachspielzeit nutzte der Osterweddinger SV noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Schulze (Osterwedding) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:1 verließen die Osterweddinger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Seilerwiesen Magdeburg

Osterweddinger SV: Steinwerth – Iser (75. Koch), Schulze (90. Suchanek), Barkowski, Magel, Falkenberg, Reuter, Nölle, Müller (46. Loof), Klaus, Dziobek (75. Hübler)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Grzenda, Gropius, Dreiling, Rathsack, Schröder, Rittmeister, Meyer (46. Brandt), Theele (77. Hornbach), Seegers, Skorsetz

Tore: 0:1 Kai Rathsack (44.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (70.), 2:1 Manuel Hübler (83.), 3:1 Oskar Yannik Schulze (90.+2); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Mario Gawantka, Frank Liedicke; Zuschauer: 64