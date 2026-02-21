Mit einer Niederlage für den Magdeburger SV Börde endete der 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Groß Santersleben I mit 1:2 (0:2).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Wojciech Radoslaw Banas für Groß Santersleben traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der Magdeburger SV Börde steckte einmal Gelb ein (40.). Es vergingen 42 Minuten, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Yul Kilian Boeke den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (44.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach Anpfiff gelang es Mathias Rhode, den Ball ins Netz zu befördern und den Magdeburgern noch ein Tor zu verschaffen (80.).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV Groß Santersleben I

Magdeburger SV Börde: König – Schüßler, L. Rebone, Rhode, Wesemeier, Blümel, Boeke (67. Brussig), Gallert (72. M. Rebone), Müller, Wolff, Fritsch (60. Lange)

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Madaus, Ilijoski, Eftindjioski (74. Al Houri), Banas, Adjioski, Madaus (88. Desale), Qorbani, Tafere (86. Alicke), Otto (90. Hahn), Kitanoski

Tore: 0:1 Wojciech Radoslaw Banas (2.), 0:2 Yul Kilian Boeke (44.), 1:2 Mathias Rhode (80.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Sindermann, Daniel Heine; Zuschauer: 15