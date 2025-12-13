Der Osterweddinger SV sicherte sich am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (2:1)-Erfolg gegen den SV Groß Santersleben I.

Sülzetal/MTU. Die 49 Besucher auf dem Sportplatz Osterweddingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Osterweddinger schlugen das Team aus Groß Santersleben mit 2:1 (2:1) knapp.

Yven Chris Gebhardt (Osterweddinger SV) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Osterweddinger legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Tom Robin Koch der Torschütze (29.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Minute 29: Osterweddinger SV baut Führung auf 2:0 aus

Das Ergebnis des Spiels war schon in der ersten Spielhälfte entschieden. Der finale Treffer fiel kurz vor der Pause, als Yohanes Tafere den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Groß Santersleben erlangte (42.).

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Groß Santersleben I

Osterweddinger SV: Steinwerth – Barkowski, Magel, Koch, Nölle, Gebhardt, Nakoinz, Klaus, Schulze, Falkenberg (15. Müller), Krull (73. Reuter)

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Hahn, Fateh, Otto, Alicke (46. Eftindjioski), Al Houri, Lange, Madaus, Kitanoski, Tafere, Dressel

Tore: 1:0 Yven Chris Gebhardt (25.), 2:0 Tom Robin Koch (29.), 2:1 Yohanes Tafere (42.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Daniel Otto, Sven Wiederhold; Zuschauer: 49