Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber MSV Eisleben vor 57 Zuschauern gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit einem souveränen 9:0 (3:0) durch.

Eisleben/MTU. Neunmal hat der MSV Eisleben am Sonntag gegen die Gäste aus Nietleben eingenetzt. 9:0 (3:0) für die Eisleber.

Andrin Dubova (MSV Eisleben) netzte nur drei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Leandros Paris Markou den Ball ins Netz.

MSV Eisleben führt mit 2:0 – 36. Minute

Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Steffen Bormann im gegnerischen Tor. Niclas Ebert traf in Minute 45, Ben Neugebauer in Minute 58, John Beese in Minute 72, Yannik Rische in Minute 74, Markou in Minute 83 und Yannik Rische in Minute 86. Spielstand 8:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 9

Bereits drei Spielminuten darauf konnte Rische (Eisleben) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 9:0 gingen die Eisleber als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

MSV Eisleben: Bock – Dubova, Rische, Beese, L. Schmidt, Markou, Engel, A. Schmidt, Ebert

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Preuß, Kastner, Scharschuh, Silber, Wendt, Thiele, Schröder, Tröger

Tore: 1:0 Andrin Dubova (3.), 2:0 Leandros Paris Markou (36.), 3:0 Niclas Ebert (45.), 4:0 Ben Neugebauer (58.), 5:0 John Beese (72.), 6:0 Yannik Rische (74.), 7:0 Leandros Paris Markou (83.), 8:0 Yannik Rische (86.), 9:0 Yannik Rische (89.); Schiedsrichter: Nico Küstner (Sangerhausen); Zuschauer: 57