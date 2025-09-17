Am 3. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erreichte der Heimverein Roter Stern Sudenburg gegen den Osterweddinger SV ein 3:3 (1:0)-Unentschieden.

Kräftemessen zwischen Roter Stern Sudenburg und Osterweddinger SV endet mit Remis 3:3

Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und der Osterweddinger SV haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 3:3 (1:0).

In Minute 17 schoss Ian Adrian Felgenhauer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Berliner legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war David Abraham der Torschütze (52.).

Roter Stern Sudenburg führt in Minute 52 mit 2:0

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Philipp Nakoinz/Osterwedding (61 und 71.), gefolgt von Kevin Spilgies (Roter Stern Sudenburg) in Minute 76. Spielstand 3:2 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg musste einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Nakoinz den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Osterweddinger Team erzielte (88.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Osterweddinger SV

Roter Stern Sudenburg: Barth – Abraham (80. Weber), Schimmelpfennig, Gläser, Pfitzner (53. Wildenhof), Graupner, Spilgies (85. Moushfiq), Telge (72. Spata), Hennings, Felgenhauer, Böttcher

Osterweddinger SV: Kiese – Koch, Müller (80. Nölle), Falkenberg, Schulze, Nakoinz, Iser (60. Loof), Barkowski, Embach, Herrmanns (84. Reuter), Hübler (72. Magel)

Tore: 1:0 Ian Adrian Felgenhauer (17.), 2:0 David Abraham (52.), 2:1 Philipp Nakoinz (61.), 2:2 Philipp Nakoinz (71.), 3:2 Kevin Spilgies (76.), 3:3 Philipp Nakoinz (88.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Lutz Schmidt, Felix Müller; Zuschauer: 76