Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem Magdeburger SV Börde ein 2:1 (1:0)-Triumph über den MSC Preussen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss David Berlin das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor konnten die Magdeburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Hossein Rezai den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Berlin den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Magdeburg sicherte (88.). In Spielminute 93 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der Magdeburger SV Börde sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – MSC Preussen

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Wesemeier, Berlin, Schüßler, Köhler (90. Markowski), Fritsch (87. Rhode), Beyer, Gallert, Blümel (77. Witt), Boeke, Jakuszeit (65. Schuster)

MSC Preussen: Thiem – Hussen Gahdo (66. Norenko), Farho, Jahjah, Jibril, Rezai (85. Volkmer), Kompaniiets (85. Kidw), Tischer (46. Kulinich), Dervishaj, Preuss, El Zayat (72. Al Mori)

Tore: 1:0 David Berlin (26.), 1:1 Hossein Rezai (74.), 2:1 David Berlin (88.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Torsten Meiners; Zuschauer: 15