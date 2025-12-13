weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ergebnis 15. Spieltag: Knappe Niederlage: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens unterliegt TSG Grün-Weiß Möser I 0:1

Kein Punktgewinn für TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Im eigenen Stadion musste das Team am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen die TSG Grün-Weiß Möser I hinnehmen.

Aktualisiert: 14.12.2025, 09:51

Kleinmühlingen/MTU. Auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen haben 39 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und der TSG Grün-Weiß Möser I verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Spielhälfte nicht besser aus. Doch dann brachte Tim Rieche die Gäste in Führung (67.).

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr
  • Austragungsort: Kleinmühlingen
  • Wettbewerb: Landesklasse 2
  • Spieltag: 15

Die Bördeländer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – TSG Grün-Weiß Möser I

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Kietzmann, Stegemann (57. Dörner), Hertel (78. Zöbisch), Hamel, Brösel (57. Kemp), Günther, Seydlitz (70. Volk), Braunert, Schäfer, Schmidt
TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Kloska (84. Friedhoff), Rieche (67. Eurich), Thiele, Rick, Jentzsch, Karbe (90. Kolodziej), Moratschke, Fähse (46. Eickhoff), Pilz, Sachs
Tore: 0:1 Tim Rieche (67.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Niclas Pöschel, Stefan Röhse; Zuschauer: 39