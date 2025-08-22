Mit einer Niederlage für den MSC Preussen endete der 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den SV 1889 Altenweddingen mit 0:1 (0:0).

Magdeburg/MTU. Am Freitag endete die Partie zwischen MSC Preussen und SV 1889 Altenweddingen mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 275 Zuschauer waren im Heinrich-Germer-Stadion live dabei.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit sah es zunächst nicht gut aus. Doch dann brachte Florian Dethlefsen via Strafstoß die Gäste in Führung (78.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Der MSC Preussen rutschte auf Platz 16.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV 1889 Altenweddingen

MSC Preussen: Ademovic – Al Mori (32. Farho), Chebli (68. Haxhiu), Dervishaj, Preuss, Norenko, El Zayat, Jibril, Kompaniiets, Al Mounif (80. Kidw), Kulinich

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Krüger (90. Tschepe), Schwarz, Mootz (90. Krause), Rein (60. Junge), Winkelmann, Selent, Deike, Harnau, Dethlefsen, Zywotek (90. Thielecke)

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (78.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 275