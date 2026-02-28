Signifikant unterlegen zeigte sich der BSV 79 Magdeburg in der Auseinandersetzung gegen den TSV Niederndodeleben am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 2. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (1:2).

Magdeburg/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Hausherren aus Magdeburg eine Niederlage gegen den TSV Niederndodeleben hinnehmen. 1:6 (1:2) gingen die Mannschaften vom Platz.

Patrick Ellrich traf für den BSV 79 Magdeburg in Minute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Bjarne Arthur Biermanski den Ball ins Netz.

BSV 79 Magdeburg Kopf an Kopf mit TSV Niederndodeleben – 1:1 in Minute 28

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Niederndodelebens Kenneth-Leif Husnik konnte seinem Team in Minute 32 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Magdeburg. Drei weitere Treffer durch Spieler Nummer 14 (62.), Spieler Nummer 7 (70.) und Spieler Nummer 14 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 5:1 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Silvio Gottschalk den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:6 erweiterte (85.). Damit war der Erfolg der Niederndodelebener entschieden. Die Magdeburger sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TSV Niederndodeleben

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Mittag, Wolde, Kokert (80. Nsien), Ngou, Ellrich, Klinzmann (24. Njonou), Gröschner, Spiering, Hilgendorf (73. Bansemer), Hartwig

TSV Niederndodeleben: Willner – Ahlemann, Jebsen, Schott, Komorous (73. Klein), Husnik (67. Gottschalk), Biermanski, Müller (73. Bittner), Ferl (67. Mai), Lüddeckens, Farkas (56. Dreiling)

Tore: 1:0 Patrick Ellrich (11.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (28.), 1:2 Kenneth-Leif Husnik (32.), 1:3 Bjarne Arthur Biermanski (62.), 1:4 Tobias Müller (70.), 1:5 Bjarne Arthur Biermanski (75.), 1:6 Silvio Gottschalk (85.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Stefan Klose, Jason Luca Meyer; Zuschauer: 53