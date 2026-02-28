Der SV Blau-Weiß Zorbau hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den SSC Weißenfels mit 0:2 (0:0).

SV Blau-Weiß Zorbau verliert auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen SSC Weißenfels

Zorbau/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Rüdiger Hoppe. Der Trainer von Zorbau musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Gäste (30.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Felix Schneider (SSC Weißenfels) netzte dann spät in Spielminute 67 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Minute 80: SV Blau-Weiß Zorbau 0:2 im Hintertreffen

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Zorbau steckte einmal Gelb ein.

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Andrii Zozulia den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (80.). Damit war der Triumph der Weißenfelser entschieden. In Spielminute 81 handelte sich der SSC Weißenfels noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Weiß Zorbau rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SSC Weißenfels

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Bondarenko, De Pinho Gomes (67. Sothen), Neuhaus, Omerovic (70. Maier), Seidel (70. Beer), B. Strauchmann, Engl (86. Jose Malu), Campbell, L. E. Hein (83. Bisultanov), Erdmann

SSC Weißenfels: Magul – Necke, Kopp (63. Koch), Zozulia (84. Beyer), Puphal, Raßmann (73. Hafkesbrink), Zerbe, Dierichen, Koch (80. Luib), Purrucker (16. Schneider), Schumann

Tore: 0:1 Felix Schneider (67.), 0:2 Andrii Zozulia (80.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Andreas Pak, Maximilian Soppa; Zuschauer: 480