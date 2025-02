Eine bittere Schlappe erlitt der SV Seilerwiesen Magdeburg an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den Burger BC 08. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 2 vor 36 Zuschauern mit 0:4 (0:3).

Magdeburg/MTU. Das Spiel zwischen Magdeburg und Burg ist mit einer deutlichen 0:4 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Tobias Hahne (Stendal) eine Gelbe Karte an die Gäste (5.). In Minute 14 schoss Erik Teege das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Pascal Thiede (25.) erzielt wurde.

SV Seilerwiesen Magdeburg hinkt 0:2 hinterher – 25. Minute

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Minute 39: Burg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Erik Baas ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Burger BC 08 steckte noch einmal Gelb ein. Der SV Seilerwiesen Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian Katzbach.

13 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Lucas Engel (Burg) den Ball über die Linie bringen (58.). Mit 0:4 verließen die Burger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – Burger BC 08

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Rittmeister, Skorsetz, Grzenda, Stridde, Schröder (62. Theele), Zoll, Schardt, Gropius (82. Rettinger), Lausch (82. Tilche), Hähre (82. Repp)

Burger BC 08: Micksch – Baas (82. Kersten), Teege (66. Lichtenberg), Zimmer, Schäfer, Saage, Gase, Thiede (80. Ulrich), Wehrmann, Engel, Schmidt (77. Schulz)

Tore: 0:1 Erik Teege (14.), 0:2 Pascal Thiede (25.), 0:3 Erik Baas (39.), 0:4 Lucas Engel (58.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: Christian Braun, Toni Lukowsky; Zuschauer: 36