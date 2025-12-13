Fußball-Landesklasse 2: Am Samstag war der SV 1889 Altenweddingen gegenüber der SV Union Heyrothsberge machtlos und wurde mit 2:5 (0:3) vom Platz gefegt.

Sülzetal/MTU. Der SV 1889 Altenweddingen und die SV Union Heyrothsberge haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 2:5 (0:3).

Alexander Vasükov (SV Union Heyrothsberge) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tom Marks den Ball ins Netz.

SV 1889 Altenweddingen hinkt 0:2 hinterher – Minute 29

Dann konnte Heyrothsberge einen weiteren Erfolg verbuchen. Christian Kloska traf in der 32. Minute. Zu all dem Jammer lenkte der Sülzetaler den Ball in der 80. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Altenweddingen legte nochmal vor. Justin Zywotek versenkte den Ball in der 81. Minute. Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den Biederitzern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Jean-Luca Sensenschmidt traf in der 86. Minute. Spielstand 5:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Zywotek den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (88.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Sülzetaler aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Union Heyrothsberge

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Richter (46. Tschepe), Wendland, Rein (46. Krause), Schlieter, Krüger, Harnau (33. Gumtz), Mootz (84. Schwarz), Dethlefsen, Deike (46. Sedlak), Zywotek

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Voelckel, Fritz, Schlüter, Kloska (80. Biegelmeier), Vasükov (65. Vogel), Taube (80. Hrachowitz), Schulze (71. Sensenschmidt), Peukert, Marks, Möser

Tore: 0:1 Alexander Vasükov (13.), 0:2 Tom Marks (29.), 0:3 Christian Kloska (32.), 0:4 Marvin Schlieter (80.), 1:4 Justin Zywotek (81.), 1:5 Jean-Luca Sensenschmidt (86.), 2:5 Justin Zywotek (88.); Zuschauer: 68