Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Heimverein Roter Stern Sudenburg gegen den TSV Niederndodeleben ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Kräftemessen zwischen Roter Stern Sudenburg und TSV Niederndodeleben endet mit Remis 2:2

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Roter Stern Sudenburg und der TSV Niederndodeleben ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0).

Gleich nach Spielstart schoss Oliver Böttcher das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (7.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Niederndodelebener revanchieren: In Minute 70 wurde das Gegentor durch Bjarne Arthur Biermanski erzielt.

70. Minute Roter Stern Sudenburg auf Augenhöhe mit TSV Niederndodeleben – 1:1

Unentschieden. Niederndodelebens Biermanski konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Schon zwei Spielminuten darauf konnte David Abraham (Stern) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Stern erreichen (78.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – TSV Niederndodeleben

Roter Stern Sudenburg: Barth – Abraham, Unger (23. Henkel), Hennings, Riedel, Spilgies, Wildenhof, Böttcher, Schimmelpfennig (80. Freise), Gläser (72. Janik), Zen Al Abeden (46. Felgenhauer)

TSV Niederndodeleben: Willner – Bergmann (63. Husnik), Jebsen, Frank, Dreiling (57. Müller), Mai (63. Farkas), Schott (46. Ferl), Gottschalk, Ahlemann (81. Komorous), Lüddeckens, Biermanski

Tore: 1:0 Oliver Böttcher (7.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (70.), 1:2 Bjarne Arthur Biermanski (76.), 2:2 David Abraham (78.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Ralf Wondratschek, Felix Müller; Zuschauer: 60