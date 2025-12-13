Einen 2:1 (2:1)-Heimerfolg gegen den SV Groß Santersleben I fuhr der Osterweddinger SV am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Sülzetal/MTU. Die 49 Besucher auf dem Sportplatz Osterweddingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Osterweddinger besiegten das Team aus Groß Santersleben mit 2:1 (2:1) knapp.

Es waren schon 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Yven Chris Gebhardt für Osterwedding traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tom Robin Koch den Ball ins Netz (29.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

29. Minute: Osterweddinger SV liegt mit 2:0 vorne

Der Ausgang des Spiels ist schon in der ersten Halbzeit klar. Der letzte Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Yohanes Tafere den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Groß Santersleben erlangte (42.).

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Groß Santersleben I

Osterweddinger SV: Steinwerth – Nölle, Gebhardt, Falkenberg (15. Müller), Magel, Nakoinz, Klaus, Krull (73. Reuter), Schulze, Barkowski, Koch

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Tafere, Dressel, Kitanoski, Lange, Alicke (46. Eftindjioski), Madaus, Hahn, Al Houri, Otto, Fateh

Tore: 1:0 Yven Chris Gebhardt (25.), 2:0 Tom Robin Koch (29.), 2:1 Yohanes Tafere (42.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Daniel Otto, Sven Wiederhold; Zuschauer: 49