Der FC Victoria Wittenberg errang am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den SV Seegrehna.

Wittenberg/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der FC Victoria Wittenberg nach einem klaren Rückstand den SV Seegrehna mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Hendrik Kruse für Seegrehna traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Wittenberger revanchieren: In Minute 70 wurde das Gegentor durch Andreas Thöner erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 13

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Christian Müller den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Wittenberg sicherte (81.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Victoria Wittenberg sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV Seegrehna

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – M. Müller (90. Filybah), Dorn, Körnig, C. Müller, Witt, Thöner, Kießling (57. Arlt), M. Müller, Tann, Hüller (3. Vurmo)

SV Seegrehna: Brandenburg – Kruse, Jäckel, Thauer, Schüler, Raiskup, Stark, Geißler, Trenkel, Ruprecht, Böhme

Tore: 0:1 Hendrik Kruse (9.), 1:1 Andreas Thöner (70.), 2:1 Christian Müller (81.); Schiedsrichter: Pascal Werner (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Torsten Wünsch; Zuschauer: 27