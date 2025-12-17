Kein Punktgewinn für SG Rot-Weiß Thalheim: Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 1:2 (0:2) einen Misserfolg gegen den BSV Halle-Ammendorf einstecken.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Vor 80 Zuschauern hat sich das Team von Kai Uwe Ziegler mit 1:2 (0:2) gegen Halle-Ammendorf eine Niederlage eingestehen müssen.

Steven Niesel (BSV Halle-Ammendorf) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Die SG Rot-Weiß Thalheim steckte einmal Gelb ein (26.). Die Hallenser legten in der 32. Spielminute nach. Diesmal war Dominic Winkler der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

SG Rot-Weiß Thalheim liegt 0:2 zurück – Minute 32

In der 59. Minute musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Die SG Rot-Weiß Thalheim kassierte noch zweimal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Luca Finn Prielipp, den Ball ins Netz zu befördern und den Bitterfeld-Wolfenern noch ein Tor zu bescheren (89.). In Spielminute 94 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – BSV Halle-Ammendorf

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Bakkush (90. Zawada), Seniura, Gräbe-Schmelzer (65. Sonco), Ndour (65. Schinkel), Schmökel, Kolomiiets (46. May), Lytvyn, Moroz, Prielipp, Jalo

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Meyer (65. Kowalski), Piven (78. Bergmann), Agwu (65. Schmitz), Niesel, Dabel, Schubert, Hotopp, Hoffmann (78. Piontek), Winkler, Kunze

Tore: 0:1 Steven Niesel (10.), 0:2 Dominic Winkler (32.), 1:2 Luca Finn Prielipp (89.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Emilio Pepe Krauße, Steffen Look; Zuschauer: 80