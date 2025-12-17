Am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein Haldensleber SC gegen den SV Blau-Weiß Zorbau ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Haldensleben/MTU. Nach einer aufregenden Aufholjagd haben sich der Haldensleber SC und der SV Blau-Weiß Zorbau am Samstag 2:2 (1:0) getrennt.

Lucas Krüger (Haldensleber SC) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Blau-Weiß Zorbau musste zweimal Gelb hinnehmen (28.). Die Haldensleber legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Pascal Thieke der Torschütze (67.).

2:0 Vorsprung für Haldensleber SC – 67. Minute

Zorbau lag 2:0 zurück. In Minute 75 jedoch wendete sich das Blatt: Branden Garrett Stelmak startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

Beide Teams wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Max Stadler wurde für Pascal Thieke eingesetzt und Denny Hevekerl für Hannes Ebel. Auf der Gastseite räumte Tom Seidel für Bacari Jose Malu den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Zorbau musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Bacari Jose Malu den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Zorbauer Team errang (89.). In Spielminute 93 handelte sich der Haldensleber SC noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Blau-Weiß Zorbau

Haldensleber SC: Switala – Girke, Schunaew, Thieke (77. Stadler), Hüttl, B. Ebel (58. Sengewald), Zimmermann, Hebekerl (62. Wille), H. Ebel (85. Hevekerl), Krüger, Von Ameln

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Omerovic, Tsipi, Maier (46. Beer), Strauchmann, De Pinho Gomes, Sothen (46. Stelmak), Seidel (82. Jose Malu), Neuhaus, Neuhaus (73. Bisultanov), Souvatzoglou

Tore: 1:0 Lucas Krüger (24.), 2:0 Pascal Thieke (67.), 2:1 Branden Garrett Stelmak (75.), 2:2 Bacari Jose Malu (89.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Tonio Petzsch, Felix Boin; Zuschauer: 40