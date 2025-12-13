Der Magdeburger SV Börde errang am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den MSC Preussen.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Magdeburger SV Börde und der MSC Preussen ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Es waren bereits 26 Minuten des Spiels vergangen, als David Berlin für Magdeburg traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Magdeburger revanchieren: In Minute 74 wurde das Gegentor durch Hossein Rezai erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Magdeburger SV Börde Kopf an Kopf mit MSC Preussen – 1:1 in Minute 74

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Berlin (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Magdeburger Mannschaft erzielen (88.). In Spielminute 93 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – MSC Preussen

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Wesemeier, Beyer, Blümel (77. Witt), Köhler (90. Markowski), Schüßler, Jakuszeit (65. Schuster), Fritsch (87. Rhode), Boeke, Berlin, Gallert

MSC Preussen: Thiem – Dervishaj, Kompaniiets (85. Kidw), Farho, Jahjah, Rezai (85. Volkmer), Preuss, Tischer (46. Kulinich), El Zayat (72. Al Mori), Jibril, Hussen Gahdo (66. Norenko)

Tore: 1:0 David Berlin (26.), 1:1 Hossein Rezai (74.), 2:1 David Berlin (88.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Torsten Meiners; Zuschauer: 15