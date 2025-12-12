Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erreichte der Gastgeber BSV 79 Magdeburg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ein 2:2 (1:2)-Unentschieden.

Janis Klinzmann (BSV 79 Magdeburg) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Jan Theile (22.) erzielt wurde.

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Magdeburg-Neustadts Theile konnte seinem Team in Minute 44 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der BSV 79 Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Heyse.

In Minute 65 fiel der finale Treffer der Partie. 20 Minuten nach Anpfiff gelang es Philipp Glage, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erreichen (65.). In Spielminute 68 handelte sich der BSV 79 Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Gröschner, Horn (67. Ellrich), Heyse, Ngou, Krüger, Yakhyaev, Klinzmann, Spiering, Hartwig (67. Kokert), Glage

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Kutz (78. Zarek), Koopmann, Hildebrandt, Klawunn, Awal, Fischer, Theile (83. Schneider), Niemann, Iyamu, Alali Alhamad

Tore: 1:0 Janis Klinzmann (10.), 1:1 Jan Theile (22.), 1:2 Jan Theile (44.), 2:2 Philipp Glage (65.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Neo Bergmann, Lutz Schmidt; Zuschauer: 45