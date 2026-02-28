Ergebnis 17. Spieltag Haushohe 1:6-Niederlage für BSV 79 Magdeburg im Spiel gegen TSV Niederndodeleben
Eine herbe Schlappe erlitt der BSV 79 Magdeburg an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den TSV Niederndodeleben. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 2 vor 53 Zuschauern mit 1:6 (1:2).
Magdeburg/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Magdeburger Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den TSV Niederndodeleben verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:6 (1:2).
Patrick Ellrich (BSV 79 Magdeburg) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Aber die Niederndodelebener gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 28 wurde das Gegentor durch Bjarne Arthur Biermanski erzielt.
28. Minute BSV 79 Magdeburg gleichauf mit TSV Niederndodeleben – 1:1
Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Niederndodelebens Kenneth-Leif Husnik konnte seinem Team in Minute 32 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Magdeburg. Drei weitere Treffer durch Spieler Nummer 14 (62.), Spieler Nummer 7 (70.) und Spieler Nummer 14 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 5:1 für den TSV Niederndodeleben.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 17
Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Silvio Gottschalk (Niederndodeleben) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 6:1 gingen die Niederndodelebener als Sieger vom Platz. Der BSV 79 Magdeburg rutschte auf Platz neun.
Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TSV Niederndodeleben
BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Wolde, Hilgendorf (73. Bansemer), Hartwig, Gröschner, Spiering, Ngou, Mittag, Kokert (80. Nsien), Klinzmann (24. Njonou), Ellrich
TSV Niederndodeleben: Willner – Komorous (73. Klein), Farkas (56. Dreiling), Ahlemann, Lüddeckens, Schott, Ferl (67. Mai), Husnik (67. Gottschalk), Müller (73. Bittner), Jebsen, Biermanski
Tore: 1:0 Patrick Ellrich (11.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (28.), 1:2 Kenneth-Leif Husnik (32.), 1:3 Bjarne Arthur Biermanski (62.), 1:4 Tobias Müller (70.), 1:5 Bjarne Arthur Biermanski (75.), 1:6 Silvio Gottschalk (85.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Stefan Klose, Jason Luca Meyer; Zuschauer: 53