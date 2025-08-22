Kein Punktgewinn für MSC Preussen: Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den SV 1889 Altenweddingen einstecken.

Eine knappe Schlappe steckt MSC Preussen gegen SV 1889 Altenweddingen ein: 0:1

Magdeburg/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen MSC Preussen und SV 1889 Altenweddingen mit einem torarmen 0:1 (0:0). 275 Zuschauer waren im Heinrich-Germer-Stadion live dabei.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es zunächst nicht gut aus. Doch dann brachte Florian Dethlefsen via Strafstoß die Gäste in Führung (78.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Die Magdeburger sind auf Platz 16 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV 1889 Altenweddingen

MSC Preussen: Ademovic – Kompaniiets, Preuss, Chebli (68. Haxhiu), Jibril, Dervishaj, El Zayat, Kulinich, Al Mori (32. Farho), Al Mounif (80. Kidw), Norenko

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Krüger (90. Tschepe), Mootz (90. Krause), Selent, Rein (60. Junge), Deike, Dethlefsen, Winkelmann, Schwarz, Harnau, Zywotek (90. Thielecke)

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (78.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 275