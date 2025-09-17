Kein Punktgewinn für SV 1889 Altenweddingen: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen die TSG Grün-Weiß Möser I einstecken.

Sülzetal/MTU. Im Klemens-Fendler-Sportforumrum haben 152 Zuschauer am Mittwoch das Match zwischen dem SV 1889 Altenweddingen und der TSG Grün-Weiß Möser I verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht funktionieren. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Möser. Neun Minuten vor Schluss brachte Tim Thiele die Gäste in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.45 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – TSG Grün-Weiß Möser I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Krüger, Selent, Nord, Winkelmann, Harnau, Junge (76. T. R. Thielecke), Wendland, Schwarz, Mootz (76. L. Thielecke), Rein (46. Schubert)

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Kloska, Thiele, Pilz, Karbe (83. Eickhoff), Jentzsch, Rieche (53. Kloska), Rick (76. Jordan), Rölke, Küllmey, Sachs

Tore: 0:1 Tim Thiele (81.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Ben-Luca Mann, Niklas Stoye; Zuschauer: 152