Kein Punktgewinn für Magdeburger SV Börde: Im eigenen Stadion musste das Team am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 1:2 (0:2) einen Misserfolg gegen den SV Groß Santersleben I einstecken.

Magdeburg/MTU. Das Match zwischen Magdeburg und Groß Santersleben ist mit einer klaren 1:2 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Wojciech Radoslaw Banas (SV Groß Santersleben I) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde kassierte einmal Gelb (40.). Yul Kilian Boeke baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (44.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Minute 44: Magdeburger SV Börde mit 0:2 im Rückstand

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach Anpfiff gelang es Mathias Rhode, den Ball ins Netz zu befördern und den Magdeburgern noch ein Tor zu verschaffen (80.).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV Groß Santersleben I

Magdeburger SV Börde: König – Wolff, Fritsch (60. Lange), Schüßler, Gallert (72. M. Rebone), Blümel, L. Rebone, Müller, Rhode, Wesemeier, Boeke (67. Brussig)

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Banas, Adjioski, Otto (90. Hahn), Tafere (86. Alicke), Kitanoski, Qorbani, Madaus, Eftindjioski (74. Al Houri), Madaus (88. Desale), Ilijoski

Tore: 0:1 Wojciech Radoslaw Banas (2.), 0:2 Yul Kilian Boeke (44.), 1:2 Mathias Rhode (80.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Sindermann, Daniel Heine; Zuschauer: 15