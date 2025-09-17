Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem Eilslebener SV ein 4:3 (3:2)-Heimsieg über den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens.

Eilsleben/MTU. Der Eilslebener SV und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens haben sich am Mittwoch in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 4:3 (3:2).

Maurice Ninschkewitz (TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Aber die Eilslebener gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 29 wurde das Gegentor durch Eike Pruhs erzielt.

1:1 im Duell zwischen Eilslebener SV und TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Minute 29

Tor Nummer drei schoss Marcus-Antonio Bach für Eilsleben (39.). Die Partie blieb spannend. Christian Falk (Eilsleben) und Nico Kietzmann (Kleinmühlingen/Zens) trafen in Minute 43 und 45. Maurice Hertel traf für Kleinmühlingen/Zens (80). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Jerome Luca Gerhardt, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Eilslebener zu entscheiden (90.+5). Der Eilslebener SV hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

Eilslebener SV: Schmidtke – Haus, Jakobs, Bach (66. Gerhardt), Willms (73. M. Badeleben), Weber, Falk, Derda, Köhler, Matthies (80. Roloff), Pruhs

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Pflug (83. Thorau), Baartz, Günther, Braunert (75. Brösel), Kietzmann, Hertel, Ninschkewitz, Boese, Zöbisch, Ostwald

Tore: 0:1 Maurice Ninschkewitz (3.), 1:1 Eike Pruhs (29.), 2:1 Marcus-Antonio Bach (39.), 3:1 Christian Falk (43.), 3:2 Nico Kietzmann (45.), 3:3 Maurice Hertel (80.), 4:3 Jerome Luca Gerhardt (90.+5); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Daniel Günther, Rene Kaliske; Zuschauer: 49