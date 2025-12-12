Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Heimverein BSV 79 Magdeburg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ein 2:2 (1:2)-Unentschieden.

Janis Klinzmann (BSV 79 Magdeburg) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor fiel kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jan Theile den Ball ins Netz (22.).

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Magdeburg-Neustadts Theile konnte seinem Team in Minute 44 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der BSV 79 Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Heyse.

20 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Philipp Glage (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg erzielen (65.). In Spielminute 68 handelte sich der BSV 79 Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Yakhyaev, Klinzmann, Spiering, Ngou, Heyse, Gröschner, Hartwig (67. Kokert), Glage, Horn (67. Ellrich), Krüger

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Hildebrandt, Alali Alhamad, Iyamu, Fischer, Niemann, Klawunn, Awal, Kutz (78. Zarek), Koopmann, Theile (83. Schneider)

Tore: 1:0 Janis Klinzmann (10.), 1:1 Jan Theile (22.), 1:2 Jan Theile (44.), 2:2 Philipp Glage (65.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Neo Bergmann, Lutz Schmidt; Zuschauer: 45