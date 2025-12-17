Die WM-Ausbeute von Martin Schindler ist bislang eher ausbaufähig, doch Deutschlands bester Darts-Profi startet souverän. Seine Ausgangssituation ist gut wie nie.

London - Deutschlands bester Darts-Profi Martin Schindler hat bei der WM einen souveränen Auftaktsieg geholt. Der 29-Jährige gewann gegen den englischen Außenseiter Stephen Burton im Alexandra Palace 3:1 und besserte damit seine bislang nicht sonderlich gute WM-Bilanz auf. Schindler verlor nur im zweiten Satz etwas die Kontrolle, als er nach dem 3:1 im ersten Satz 0:3 verlor. Die Sätze drei und vier entschied er dann klar 3:0 für sich und zog in die nächste Runde ein.

Bei seinen drei ersten Turnieren schied er jeweils in Runde eins aus. 2023 und 2024 gewann er jeweils ein Spiel, bevor er 2025 wieder seine Auftaktpartie verlor. Schindler ist in London an Position 13 gesetzt damit so aussichtsreich wie nie zuvor in die WM gestartet. In der zweiten Runde trifft Schindler auf den Sieger des Duells zwischen Keane Barry und Tim Pusey.

Vor Schindlers Auftakt hatten unter anderem Debütant Arno Merk, der ehemalige WM-Halbfinalist Gabriel Clemens und Ricardo Pietreczko für deutsche Siege in London gesorgt.