Ein 1:1 (0:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Blau-Weiß Dölau II und SSV 90 Landsberg am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Halle/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Blau-Weiß Dölau II und der SSV 90 Landsberg am Freitag auseinander gegangen. 32 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Dölau /.

Die Hallenser Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball 24 Minuten nach Anpfiff von Philipp Grimm ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Landsbergern eine unverhoffte Führung ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

1:1 für SV Blau-Weiß Dölau II und SSV 90 Landsberg – 87. Minute

In der 57. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Blau-Weiß Dölau II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Helene Schmalfeld.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Maximilian Faris Kamm Al Azzawe (Dölau) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dölau erlangen (87.).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SSV 90 Landsberg

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Lüttgens (46. Öder), Grimm, Kamm Al Azzawe, Kleinert, Troitzsch, Hermann (79. Richter), Lindenhahn (79. Kretzschmar), Freund, Klaus (65. Balbach), Pultke

SSV 90 Landsberg: Bodenburg – Scheller, Stryjakowski, Diallo, Knaut, Stephan, Thiel (64. Dammering), Köhler, Hampel, Wichmann (72. Schubert), Tessmann (72. George)

Tore: 0:1 Philipp Grimm (24.), 1:1 Maximilian Faris Kamm Al Azzawe (87.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Paul Leitenberger, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 32