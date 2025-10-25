Fußball-Landesklasse 2: Am vergangenen Samstag war der BSV 79 Magdeburg gegenüber dem MSC Preussen machtlos und wurde mit 2:5 (1:1) vom Platz gefegt.

BSV 79 Magdeburg verliert auf dem heimischen Platz mit 2:5 gegen MSC Preussen

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der BSV 79 Magdeburg und der MSC Preussen ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:5 (1:1).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Illia Kompaniiets das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Magdeburger konterten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor der Partie. Diesmal war Philipp Glage der Torschütze.

1:1 im Duell zwischen BSV 79 Magdeburg und MSC Preussen – Minute 45+1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Hossein Rezai/Preussen (67.), gefolgt von Illia Kompaniiets (MSC Preussen) in Minute 68, 80 und Alain Zidane Nsangou (BSV 79 Magdeburg) in Minute 86. Spielstand 4:2 für den MSC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Azad Kidw den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:5 ausbaute (87.). Damit war der Erfolg der Magdeburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – MSC Preussen

BSV 79 Magdeburg: Klinzmann – Ellrich (77. Heyse), Nsangou, Gröschner, Krüger (77. Youdom Takaw), Wolde, Glage, Ngou, Kokert (66. Baumann), Bansemer, Spiering (56. Hilgendorf)

MSC Preussen: Ademovic – Dervishaj, Jahjah, Heinrich (63. Tischer), Hussen Gahdo (63. Rezai), Al Mounif, Farho, El Zayat, Al Mori (75. Kidw), Preuss, Kompaniiets (84. Chebli)

Tore: 0:1 Illia Kompaniiets (25.), 1:1 Philipp Glage (45.+1), 1:2 Hossein Rezai (67.), 1:3 Illia Kompaniiets (68.), 1:4 Illia Kompaniiets (80.), 2:4 Alain Zidane Nsangou (86.), 2:5 Azad Kidw (87.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Zörner, Maximilian Port; Zuschauer: 24