Für den Gastgeber Roter Stern Sudenburg endete das Spiel gegen den TSV Niederndodeleben am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Begegnung von Roter Stern Sudenburg und TSV Niederndodeleben endet mit Remis 2:2

Magdeburg/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der Roter Stern Sudenburg und der TSV Niederndodeleben am Samstag 2:2 (1:0) getrennt.

Schon kurz nach Spielstart schoss Oliver Böttcher das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Das Gegentor konnten die Niederndodelebener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Bjarne Arthur Biermanski den Ball ins Netz.

Roter Stern Sudenburg Kopf an Kopf mit TSV Niederndodeleben – 1:1 in Minute 70

Unentschieden. Niederndodelebens Biermanski konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Nach wenigen Momenten gelang es David Abraham, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Berliner zu erreichen (78.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – TSV Niederndodeleben

Roter Stern Sudenburg: Barth – Spilgies, Gläser (72. Janik), Böttcher, Hennings, Zen Al Abeden (46. Felgenhauer), Wildenhof, Unger (23. Henkel), Schimmelpfennig (80. Freise), Abraham, Riedel

TSV Niederndodeleben: Willner – Frank, Biermanski, Lüddeckens, Gottschalk, Ahlemann (81. Komorous), Dreiling (57. Müller), Mai (63. Farkas), Bergmann (63. Husnik), Schott (46. Ferl), Jebsen

Tore: 1:0 Oliver Böttcher (7.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (70.), 1:2 Bjarne Arthur Biermanski (76.), 2:2 David Abraham (78.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Ralf Wondratschek, Felix Müller; Zuschauer: 60