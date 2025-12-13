Der SV 1889 Altenweddingen hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen die SV Union Heyrothsberge mit 2:5 (0:3).

Nach 13 Minuten schoss Alexander Vasükov das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Biederitzer waren aber noch nicht fertig: In Minute 29 wurde das zweite Tor durch Tom Marks erzielt.

Die Biederitzer schafften es, nochmal zu erhöhen. Christian Kloska versenkte den Ball in der 32. Minute. Zu all dem Jammer lenkte der Sülzetaler den Ball in der 80. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Dann schafften es die Sülzetaler, die Dominanz der Heyrothsberger nochmal herauszufordern. Justin Zywotek versenkte den Ball in der 81. Spielminute. Die SV Union Heyrothsberge ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Jean-Luca Sensenschmidt versenkte den Ball in der 86. Spielminute. Spielstand 5:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Zywotek den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (88.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Sülzetaler aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Union Heyrothsberge

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Deike (46. Sedlak), Rein (46. Krause), Richter (46. Tschepe), Wendland, Dethlefsen, Harnau (33. Gumtz), Schlieter, Zywotek, Krüger, Mootz (84. Schwarz)

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Schulze (71. Sensenschmidt), Fritz, Kloska (80. Biegelmeier), Schlüter, Vasükov (65. Vogel), Peukert, Taube (80. Hrachowitz), Möser, Voelckel, Marks

Tore: 0:1 Alexander Vasükov (13.), 0:2 Tom Marks (29.), 0:3 Christian Kloska (32.), 0:4 Marvin Schlieter (80.), 1:4 Justin Zywotek (81.), 1:5 Jean-Luca Sensenschmidt (86.), 2:5 Justin Zywotek (88.); Zuschauer: 68