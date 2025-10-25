Der TSV Niederndodeleben unter Leitung von Trainer Felix Narr feierte ein überlegenes Ergebnis über den SV 1889 Altenweddingen mit einem 5:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Hohe Börde/MTU. Die 112 Besucher auf dem Sportplatz Niederndodeleben haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Niederndodelebener besiegten die Gäste aus Altenweddingen mit 5:0 (2:0) deutlich.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Alexander Felgentreff für Niederndodeleben traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Niederndodelebener legten in der 35. Spielminute nach. Diesmal war Bjarne Arthur Biermanski der Torschütze.

TSV Niederndodeleben liegt in Minute 35 2:0 vorn

Der Siegeszug der Niederndodelebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Felix Narr im gegnerischen Tor. Milan Henrik Bittner traf in Minute 53 und Tino Ahlemann in Minute 80. Spielstand 4:0 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Jan Frank den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (89.). Damit war der Erfolg der Niederndodelebener entschieden.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV 1889 Altenweddingen

TSV Niederndodeleben: Dattko – Jebsen, Felgentreff (46. Bittner), Schott, Müller (55. Bergmann), Ahlemann, Biermanski (73. Neumann), Frank, Dreiling, Gottschalk, Husnik (55. Mai)

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Wendland, Mootz (53. Thielecke), Schwarz, Dethlefsen, Harnau (73. Tschepe), Zywotek (69. Krause), Richter, Winkelmann (78. Thielecke), Schlieter, Deike (73. Rein)

Tore: 1:0 Alexander Felgentreff (7.), 2:0 Bjarne Arthur Biermanski (35.), 3:0 Milan Henrik Bittner (53.), 4:0 Tino Ahlemann (80.), 5:0 Jan Frank (89.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Leonard Viohl, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 112