Der TSV Niederndodeleben unter Leitung von Coach Felix Narr feierte einen überlegenen Erfolg über den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Hohe Börde/MTU. Die 65 Besucher auf dem Sportplatz Niederndodeleben haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Niederndodelebener besiegten das Team aus Kleinmühlingen/Zens mit 4:0 (2:0) deutlich.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Dean Joel Dreiling für Niederndodeleben traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Niederndodelebener legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Lukas Mai der Torschütze (12.).

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens kassierte einmal Gelb. Der TSV Niederndodeleben hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Felix Narr. Der Siegeszug der Niederndodelebener brach nicht ab. Minute 51: Niederndodeleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Alexander Felgentreff ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 78 fiel das letzte Tor der Partie. 33 Minuten nach der Pause gelang es Silvio Gottschalk, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 auszubauen (78.).

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

TSV Niederndodeleben: Willner – Lüddeckens (46. Gottschalk), Mai, Dreiling, Jebsen (68. Ferl), Schott (76. Schädel), Nötzold, Frank, Biermanski (64. K. Husnik), Felgentreff (64. Bergmann), Ahlemann

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Hertel, Kietzmann, Stüber, Boese, Hamel (79. Zahn), Baartz, Ostwald (57. Kemp), Braunert (46. Brösel), Zöbisch, Ninschkewitz (87. Junge)

Tore: 1:0 Dean Joel Dreiling (5.), 2:0 Lukas Mai (12.), 3:0 Alexander Felgentreff (51.), 4:0 Silvio Gottschalk (78.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Wolf Tilmann Hesselbach, Tero Wilhelm; Zuschauer: 65