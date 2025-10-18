Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 erzielten Mario Katte und sein Team TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens gegen den Osterweddinger SV – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (4:0) wider.

Kleinmühlingen/MTU. Die 66 Besucher auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bördeländer besiegten das Team aus Osterwedding mit 4:0 (4:0) deutlich.

Maurice Hertel (TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Nicola Maximilian Braunert den Ball ins Netz (20.).

2:0 Vorsprung für TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Minute 20

Der Siegeszug der Bördeländer brach nicht ab. Minute 28: Kleinmühlingen/Zens traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kevin Junge ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Hertel (Kleinmühlingen/Zens) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 4:0 gingen die Bördeländer als Sieger vom Platz. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Bördeländer sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Osterweddinger SV

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Richter, Kietzmann (55. Pflug), Hertel, Jakobs (77. Boese), Braunert, T. C. Stüber, Hamel (86. Dörner), Günther (72. Zöbisch), Ostwald, Junge (53. Ninschkewitz)

Osterweddinger SV: Steinwerth – Reuter (46. Hermann), Falkenberg, Iser, Nakoinz, Klaus, Krull, Barkowski, Embach (65. Weber), Dziobek (58. Suchanek), Nölle (40. Hübler)

Tore: 1:0 Maurice Hertel (18.), 2:0 Nicola Maximilian Braunert (20.), 3:0 Kevin Junge (28.), 4:0 Maurice Hertel (45.+2); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Jonas Mädel, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 66