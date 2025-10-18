Einen 3:2 (1:1)-Heimerfolg gegen den TuS Wahrburg fuhr der SV Liesten 22 am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Salzwedel/MTU. Am Samstag haben sich der SV Liesten 22 und der TuS Wahrburg ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

Paul Langer traf für den SV Liesten 22 in Minute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Doch die Stendaler gaben sich nicht so leicht geschlagen: Drei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Kevin Assmann erzielt.

Minute 42 SV Liesten 22 auf Augenhöhe mit TuS Wahrburg – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Richardt Klipp/Wahrburg (51.), gefolgt von Filip Branimirov Mateev (SV Liesten 22) in Minute 61. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

In Minute 67 fiel der finale Treffer der Partie. 22 Minuten nach Anpfiff gelang es Mateev, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit der Salzwedeler Mannschaft den Sieg zu verschaffen (67.). Die Salzwedeler haben sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – TuS Wahrburg

SV Liesten 22: Fedea – Paul, O. A. Czaplinski, Luckmann (87. Häusler), F. B. Mateev, Bastian (59. Subke), Glameyer, V. B. Mateev, Müller (90. Beck), Zurleit (61. M. J. Czaplinski), Langer (62. Hackfurt)

TuS Wahrburg: Henschel – Assmann, Salemski, Heyder, Schlegel, Burghard, Rundstedt (67. Rieke), Klipp, Radelhof, Heim (67. Aslih), Schnee

Tore: 1:0 Paul Langer (14.), 1:1 Kevin Assmann (42.), 1:2 Richardt Klipp (51.), 2:2 Filip Branimirov Mateev (61.), 3:2 Filip Branimirov Mateev (67.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Wielinski, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 55