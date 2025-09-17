Am 3. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Heimverein Roter Stern Sudenburg gegen den Osterweddinger SV ein 3:3 (1:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Roter Stern Sudenburg und der Osterweddinger SV ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (1:0).

Ian Adrian Felgenhauer (Roter Stern Sudenburg) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Berliner legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war David Abraham der Torschütze (52.).

Minute 52: Roter Stern Sudenburg liegt mit 2:0 vorne

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Philipp Nakoinz/Osterwedding (61 und 71.), gefolgt von Kevin Spilgies (Roter Stern Sudenburg) in Minute 76. Spielstand 3:2 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg kassierte einmal Gelb.

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Nakoinz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Osterweddinger zu erreichen (88.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Osterweddinger SV

Roter Stern Sudenburg: Barth – Schimmelpfennig, Gläser, Telge (72. Spata), Spilgies (85. Moushfiq), Böttcher, Felgenhauer, Pfitzner (53. Wildenhof), Graupner, Hennings, Abraham (80. Weber)

Osterweddinger SV: Kiese – Iser (60. Loof), Nakoinz, Hübler (72. Magel), Schulze, Koch, Barkowski, Müller (80. Nölle), Herrmanns (84. Reuter), Falkenberg, Embach

Tore: 1:0 Ian Adrian Felgenhauer (17.), 2:0 David Abraham (52.), 2:1 Philipp Nakoinz (61.), 2:2 Philipp Nakoinz (71.), 3:2 Kevin Spilgies (76.), 3:3 Philipp Nakoinz (88.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Lutz Schmidt, Felix Müller; Zuschauer: 76