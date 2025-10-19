Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Heimverein MSC Preussen gegen den SV Eintracht Gommern ein 3:3 (1:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Der MSC Preussen und der SV Eintracht Gommern haben sich am Sonntag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 3:3 (1:0).

Shahin Farho (MSC Preussen) netzte 19 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Gommeraner in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Maximilian Rose den Ball ins Netz.

MSC Preussen Kopf an Kopf mit SV Eintracht Gommern – 1:1 in Minute 66

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Tom Sindermann/Gommern (75.), gefolgt von Maximilian Rose (SV Eintracht Gommern) in Minute 80 und Azad Kidw (MSC Preussen) in Minute 85. Spielstand 3:2 für den SV Eintracht Gommern.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Ihab El Zayat den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Magdeburger Team erzielte (90.). In Spielminute 94 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Der MSC Preussen rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Eintracht Gommern

MSC Preussen: Ademovic – Al Mounif, Rezai (63. Volkmer), Jahjah, El Zayat, Dervishaj, Hussen Gahdo, Al Mori (63. Kompaniiets), Farho (76. Kidw), Preuss, Tischer

SV Eintracht Gommern: Bellach – Thiem, Randel, Schmidt, Rose, Sindermann, Schellbach, Werban, Hübener, Napiontek, Hoppe

Tore: 1:0 Shahin Farho (19.), 1:1 Maximilian Rose (66.), 1:2 Tom Sindermann (75.), 1:3 Maximilian Rose (80.), 2:3 Azad Kidw (85.), 3:3 Ihab El Zayat (90.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Leonard Grebe, Paul van der Velde; Zuschauer: 48