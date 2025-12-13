Für den Gastgeber Eilslebener SV endete das Spiel gegen den SV Eintracht Gommern am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 3:3 (1:0)-Punkteteilung.

Eilsleben/MTU. Der Eilslebener SV und der SV Eintracht Gommern haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 3:3 (1:0).

Benjamin Sacher traf für den Eilslebener SV in Spielminute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor konnten die Gommeraner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Florian Thauß den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen Eilslebener SV und SV Eintracht Gommern – Minute 47

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Thauß/Gommern (65.), gefolgt von Pascal Hampel (Eilslebener SV) in Minute 78 und Jerome Luca Gerhardt (Eilslebener SV) in Minute 90.+3. Spielstand 3:2 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Lucas Schmidt den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Gommeraner Team errang (90.+5).

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV Eintracht Gommern

Eilslebener SV: Bergeest – Sacher, Haus, Jakobs, Hasse (90. Krüger), Wittek (46. Roloff), Stolte (73. Gerhardt), Stotmeister (46. Köhler), M. Badeleben (82. Weber), Hampel, Reber

SV Eintracht Gommern: Bellach – Bea, Arndt, Thiem, Thauß, Schmidt, Napiontek, Baumbach, Werban, Randel, Hoppe

Tore: 1:0 Benjamin Sacher (20.), 1:1 Florian Thauß (47.), 1:2 Florian Thauß (65.), 2:2 Pascal Hampel (78.), 3:2 Jerome Luca Gerhardt (90.+3), 3:3 Lucas Schmidt (90.+5); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Marko Roßnick, Mathias Sawatzki; Zuschauer: 72