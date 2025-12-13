Fußball-Landesklasse 2: Am Samstag war der SV 1889 Altenweddingen gegenüber der SV Union Heyrothsberge machtlos und wurde mit 2:5 (0:3) vom Platz gefegt.

Sülzetal/MTU. Der SV 1889 Altenweddingen und die SV Union Heyrothsberge haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 2:5 (0:3).

Nach 13 Minuten schoss Alexander Vasükov das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tom Marks den Ball ins Netz.

SV 1889 Altenweddingen sieht sich 0:2 im Rückstand – 29. Minute

Dann konnte Heyrothsberge einen weiteren Erfolg verbuchen. Christian Kloska versenkte den Ball in der 32. Minute. Zu all dem Jammer lenkte der Sülzetaler den Ball in der 80. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Altenweddingen legte nochmal vor. Justin Zywotek versenkte den Ball in der 81. Spielminute. Eine ernsthafte Bedrohung stellte das für die Biederitzer aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Jean-Luca Sensenschmidt versenkte den Ball in Minute 86. Spielstand 5:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Nach wenigen Momenten gelang es Zywotek, den Ball erneut ins Netz zu befördern (88.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Union Heyrothsberge

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Zywotek, Krüger, Deike (46. Sedlak), Dethlefsen, Mootz (84. Schwarz), Wendland, Schlieter, Richter (46. Tschepe), Rein (46. Krause), Harnau (33. Gumtz)

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Peukert, Möser, Schlüter, Schulze (71. Sensenschmidt), Kloska (80. Biegelmeier), Vasükov (65. Vogel), Voelckel, Marks, Taube (80. Hrachowitz), Fritz

Tore: 0:1 Alexander Vasükov (13.), 0:2 Tom Marks (29.), 0:3 Christian Kloska (32.), 0:4 Marvin Schlieter (80.), 1:4 Justin Zywotek (81.), 1:5 Jean-Luca Sensenschmidt (86.), 2:5 Justin Zywotek (88.); Zuschauer: 68