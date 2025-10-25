Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem BSV 79 Magdeburg am Samstag nicht, als er sich vor 24 Zuschauern mit 2:5 (1:1) gegen den MSC Preussen verabschieden musste.

2:5 – BSV 79 Magdeburg verliert auf dem heimischen Platz klar gegen MSC Preussen

Magdeburg/MTU. Der BSV 79 Magdeburg und der MSC Preussen haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 2:5 (1:1).

Es waren bereits 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Illia Kompaniiets für Preussen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielt werden: Diesmal setzte Philipp Glage den Ball ins Netz.

Minute 45+1 BSV 79 Magdeburg und MSC Preussen im Gleichstand – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Hossein Rezai/Preussen (67.), gefolgt von Illia Kompaniiets (MSC Preussen) in Minute 68, 80 und Alain Zidane Nsangou (BSV 79 Magdeburg) in Minute 86. Spielstand 4:2 für den MSC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Nur kurz darauf gelang es Azad Kidw, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:5 zu erweitern (87.).

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – MSC Preussen

BSV 79 Magdeburg: Klinzmann – Bansemer, Glage, Wolde, Spiering (56. Hilgendorf), Krüger (77. Youdom Takaw), Gröschner, Ellrich (77. Heyse), Nsangou, Ngou, Kokert (66. Baumann)

MSC Preussen: Ademovic – Jahjah, Al Mounif, Kompaniiets (84. Chebli), Heinrich (63. Tischer), El Zayat, Farho, Preuss, Dervishaj, Al Mori (75. Kidw), Hussen Gahdo (63. Rezai)

Tore: 0:1 Illia Kompaniiets (25.), 1:1 Philipp Glage (45.+1), 1:2 Hossein Rezai (67.), 1:3 Illia Kompaniiets (68.), 1:4 Illia Kompaniiets (80.), 2:4 Alain Zidane Nsangou (86.), 2:5 Azad Kidw (87.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Zörner, Maximilian Port; Zuschauer: 24