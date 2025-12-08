Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Heimverein SV Seilerwiesen Magdeburg gegen die TSG Grün-Weiß Möser I ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Seilerwiesen Magdeburg und TSG Grün-Weiß Möser I ist auf Augenhöhe geendet.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Willi Küllmey für Möser traf und sieben Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (52.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Nach kurzer Zeit verspielten die Gastgeber ihren Vorteil jedoch wieder. Unfreiwillig beförderte Bennet Rico Fähse den Ball ins eigene Tor und sorgte so für den Ausgleichstreffer (72.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.12.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

72. Minute SV Seilerwiesen Magdeburg auf Augenhöhe mit TSG Grün-Weiß Möser I – 1:1

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 72 lenkte Bennet Rico Fähse den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich. Die Gegner von der TSG Grün-Weiß Möser I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TSG Grün-Weiß Möser I

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Grzenda, Zoll, Tamaan (78. Ebeling), Kühn, Seegers, Lücke, Stridde, Meyer, Skorsetz, Gropius

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Sachs, Kloska, Fähse, Rieche (76. Friedhoff), Rick, Jentzsch, Thiele (46. Moratschke), Kloska (29. Karbe), Küllmey (82. Eurich), Eickhoff (46. Franke)

Tore: 0:1 Willi Küllmey (52.), 1:1 Bennet Rico Fähse (72.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Kautz, Nick Seydlitz; Zuschauer: 65