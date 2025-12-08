Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Seilerwiesen Magdeburg und TSG Grün-Weiß Möser I am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Magdeburg/MTU. Mit einem Remis sind der SV Seilerwiesen Magdeburg und die TSG Grün-Weiß Möser I am Montag vom Platz gegangen. 65 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Umfassungsweg.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Willi Küllmey (TSG Grün-Weiß Möser I) netzte in der 7. Minute der zweiten Halbzeit (52.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte gar nicht lange, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Bennet Rico Fähse den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (72.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.12.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

72. Minute SV Seilerwiesen Magdeburg gleichauf mit TSG Grün-Weiß Möser I – 1:1

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 72 lenkte Bennet Rico Fähse den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich. Die Gegner von der TSG Grün-Weiß Möser I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TSG Grün-Weiß Möser I

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Stridde, Lücke, Seegers, Kühn, Gropius, Skorsetz, Meyer, Tamaan (78. Ebeling), Grzenda, Zoll

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Rieche (76. Friedhoff), Kloska, Fähse, Kloska (29. Karbe), Thiele (46. Moratschke), Jentzsch, Sachs, Rick, Küllmey (82. Eurich), Eickhoff (46. Franke)

Tore: 0:1 Willi Küllmey (52.), 1:1 Bennet Rico Fähse (72.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Kautz, Nick Seydlitz; Zuschauer: 65