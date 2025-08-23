Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 durfte sich der VfB 07 Klötze I vor 110 Zuschauern über einen soliden 4:2 (2:1)-Sieg gegen den SV Medizin Uchtspringe freuen.

VfB 07 Klötze I siegt im Heimspiel mit 4:2 gegen SV Medizin Uchtspringe

Klötze/MTU. Am Samstag haben sich der VfB 07 Klötze I und der SV Medizin Uchtspringe ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (2:1).

Florian Klukas traf für den SV Medizin Uchtspringe in Spielminute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Rene Mangrapp (23.) erzielt wurde.

VfB 07 Klötze I Kopf an Kopf mit SV Medizin Uchtspringe – 1:1 in Minute 23

Tor Nummer drei schoss Philipp Homeier für Klötze (25.). Die Partie blieb spannend. Manuel Stoppa traf für Uchtspringe (63). Felix Fuhrmann traf für Klötze (82). Spielstand 3:2 für den VfB 07 Klötze I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Jannik Banse, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:2 zu erweitern (90.+6). Der VfB 07 Klötze I rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Medizin Uchtspringe

VfB 07 Klötze I: Reek – Fuhrmann, Wißwedel, Lehmann, Gase, Mangrapp (90. Strauß), Lange, Michel (75. Landmann), M. Mühl (61. Maihack), Homeier, Banse

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Ziesmann, Schadow, Klukas (64. Goldbach), Stoppa (74. Langer), Pagels (87. Nabizade), Adam, Gerhardt (46. Brinkmann), Staykovski, Kölsch (53. Rostomyan)

Tore: 0:1 Florian Klukas (15.), 1:1 Rene Mangrapp (23.), 2:1 Philipp Homeier (25.), 2:2 Manuel Stoppa (63.), 3:2 Felix Fuhrmann (82.), 4:2 Jannik Banse (90.+6); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Alexander Wesche, Julia Kopecki; Zuschauer: 110