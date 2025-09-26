Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang dem SV Medizin Uchtspringe ein 2:1 (1:0)-Triumph über den Möringer Sportverein.

Stendal/MTU. Die 217 Besucher der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Uchtspringer schlugen die Gäste aus Möringer mit 2:1 (1:0) knapp.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde) eine Gelbe Karte an die Gäste (28.). Es waren schon 29 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Michael Adam mit einem Strafstoß für Uchtspringe traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Uchtspringer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Zohrab Rostomyan der Torschütze (50.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

SV Medizin Uchtspringe mit 2:0 vorne – Minute 50

Schon drei Spielminuten später konnte Patrick Huch (Möringer) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Möringer erzielen (53.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Medizin Uchtspringe wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Medizin Uchtspringe hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Möringer Sportverein

SV Medizin Uchtspringe: J. Ziesmann – Bosse, Adam, Schadow, Brinkmann (83. Wiemann), Klukas (90. Lübke), Stoppa, Pagels (59. Wolter), S. Ziesmann, Rostomyan (71. Kölsch), Staykovski

Möringer Sportverein: Bauer – Kumpe (65. Prüfer), Schönburg, Köppe, Bünnig (80. Eggert), Wendt, Huch (86. Bade), Schilling, Hutsu, Täger, Müller

Tore: 1:0 Michael Adam (29.), 2:0 Zohrab Rostomyan (50.), 2:1 Patrick Huch (53.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Marcel Friebe, Steve Weise; Zuschauer: 217